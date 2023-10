Faire collectif, faire collectivement Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi B Rennes, 17 octobre 2023, Rennes.

Faire collectif, faire collectivement Mardi 17 octobre, 10h00 Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi B Sur inscription

Cette année, le thème retenu est celui de la notion et la place du collectif dans les organisations de travail.

Cette séance sera introduite par l’équipe de la la Chaire Vivre Ensemble, de la fondation de l’université.

Ensuite, Patrick Charrier, conférencier psychologue du travail du cabinet For Human, et la troupe de théâtre Echapées Belles co-animeront une conférence théâtralisée.

Ce format, expérimenté avec succès lors des précédentes éditions, favorise l’appropriation, les interactions et le partage, sur des situations individuelles et collectives, avec un ton ludique et bienveillant.

Les saynètes qui ont été interprétées par la troupe, sont éclairées par Patrick Charrier qui travaille en grande osmose avec la troupe.

Campus Santé – Bâtiment 2 – Amphi B 2 Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T10:00:00+02:00 – 2023-10-17T12:00:00+02:00

