Digital League Campus Région du Numérique, 2 février 2023, Charbonnières-les-Bains.

Depuis Juillet 2022, 7 structures de Digital League se forment et déploient l’éco-conception de services numériques, via un Eco-Challenge…

Campus Région du Numérique 78 route de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains Charbonnières-les-Bains 69260 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

C’est quoi l’Eco-Challenge ?

Tout simplement, un programme pilote, unique en France, soutenu par l’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, permettant à 7 entreprises du réseau Digital League de déployer l’éco-conception de services numériques via un apprentissage et un plan d’actions de 6 mois.

Les adhérents arrivant à la fin du programme, il est maintenant temps de présenter les résultats de cet Eco-Challenge !

De 15h à 17h00, chez Swarm au sein du Campus Région du Numérique, à Charbonnières-les-Bains​, Digital League vous invite à découvrir le fruit du travail des 7 structures accompagnées : Diagram, Doing, Emagineurs, Iris Interactive, OpenScop, Sopht et TroisPointZero.

Une belle occasion de comprendre ce qu’est l’éco-conception de services numériques, ses effets et impacts sur les process’, la stratégie d’entreprise, etc. tout en profitant d’un moment d’échanges et de networking avec les acteurs présents.



2023-02-02T15:00:00+01:00

2023-02-02T17:00:00+01:00

Éco-Challenge by Digital League