Campus Pro Alternance Université de Pau et des Pays de l’Adour 1 avenue de l’université 64000 Pau Pau

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour et son club d’entreprises, le CEPyA, organisent « Campus Pro Alternance ». Cette journée se déroulera sur le campus palois sous la forme d’un job dating, avec pour objectif de mettre en relation les recruteurs et les futurs alternants de l’université en Licence, Licence Pro et Master.

Environ 30 parcours de formation seront mis à l’honneur, dans de nombreux domaines professionnels. Des entretiens seront proposés aux étudiants dont les candidatures auront été pré-sélectionnées par des recruteurs participant à l’événement.

Si vous êtes intéressés, écrivez à alternance@univ-pau.fr en précisant la formation que vous visez et en joignant votre CV.

