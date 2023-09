Le Campus du Libre Campus Porte des Alpes Bron, 21 octobre 2023, Bron.

Le Campus du Libre Samedi 21 octobre, 09h30 Campus Porte des Alpes

Le Campus du Libre est un événement annuel autour du numérique libre, organisé par des personnes issues du milieu universitaire (étudiant·e·s et personnels). Son objectif est de partager différents aspects du libre et des communs, allant par exemple du logiciel libre (Linux, Firefox, etc.) aux espaces communs gérés collaborativement (Wikipedia, OpenStreetMap, etc.). Il est accessible gratuitement et ouvert à des contributions bénévoles sous de multiples formes pouvant s’inspirer du thème de l’année.

L’édition 2023 « Partages d’expériences »

Pour cette sixième édition, le comité d’organisation souhaite que ce soit l’occasion d’un temps d’échange autour des retours d’expérience du numérique libre dans la communauté de l’enseignement supérieur. Le terme d’expériences est entendu ici aussi bien comme retour de la pratique que comme étape d’une démarche scientifique.

Plus d’infos:

https://www.campus-du-libre.org

Campus Porte des Alpes 5 avenue Pierre-Mendès-France 69500 Bron Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

Logiciels libres