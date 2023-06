Infra-Terre, Incursion Chromatique Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Infra-Terre, Incursion Chromatique 15 et 16 septembre Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Entrée libre

Infra-Terre, Incursion chromatique

Des peintures pariétales de la Préhistoire à nos jours, les minéraux sont à l’origine de la plupart des couleurs que nous connaissons. Caroline Besse, artiste peintre-décoratrice en résidence au sein de l’Institut des sciences de la terre de Paris (ISTeP) depuis juin 2022, a souhaité expérimenter l’élaboration des pigments minéraux et s’est lancée à la recherche de l’extraordinaire richesse du monde sous-terrain français en partenariat avec Erwan Martin, enseignant-chercheur en géologie à Sorbonne Université. Au sein de la collection de minéraux, leur dialogue art-science s’est enrichi d’une réflexion sur la couleur : ses origines, son histoire et sa perception par l’œil humain.

L’exposition Infra-Terre, Incursion chromatique est accueillie au sein de la collection de minéraux de Sorbonne Université jusqu’au 4 novembre 2023. Collection universitaire réunissant plus de 500 des 4 200 espèces connues et comptant parmi les plus belles collections de France, elle reste ouverte au public du mardi au samedi de 13h à 18h, tout en conservant des liens étroits avec les équipes de recherche et d’enseignement de l’université.

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 27 52 88 https://www.institut-opus.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/ [{« type »: « email », « value »: « CollectionMineraux@sorbonne-universite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0144275288 »}] Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Sorbonne Université