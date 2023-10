Mardis du droit #15 – Rencontre avec Marie Dosé Campus Pey Berland Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Mardis du droit #15 – Rencontre avec Marie Dosé Campus Pey Berland Bordeaux, 24 octobre 2023, Bordeaux. Mardis du droit #15 – Rencontre avec Marie Dosé Mardi 24 octobre, 18h30 Campus Pey Berland Mme Marie Dosé, avocate française spécialisée dans les affaires pénales viendra nous présenter son dernier ouvrage « Deux générations, un barreau : dialogue d’avocats sur un paysage judiciaire » aux éditions Dalloz.

Amphi Ellul au Pôle juridique et judiciaire.

La conférence sera modérée par Trystan Lauraire, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles.

Inscription obligatoire par mail : priscilla.arquey@u-bordeaux.fr

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nH9v Campus Pey Berland 35 place Pey Berland Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « priscilla.arquey@u-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:priscilla.arquey@u-bordeaux.fr »}, {« link »: « https://urlz.fr/nH9v »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T18:30:00+02:00 – 2023-10-24T20:00:00+02:00

2023-10-24T18:30:00+02:00 – 2023-10-24T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Campus Pey Berland Adresse 35 place Pey Berland Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Campus Pey Berland Bordeaux latitude longitude 44.837133;-0.578021

Campus Pey Berland Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/