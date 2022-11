Mardis du droit #12 Campus Pey Berland Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Conférence-débat avec Mme Juliette Guittard, juriste et contributrice de l'ouvrage « Les droits de la nature – vers un nouveau paradigme ».

Inscription obligatoire par mail : sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr

Campus Pey Berland
35 place Pey Berland
Triangle d'Or
Bordeaux 33000
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 23 novembre, 18h30

La conférence sera modérée par M. Alexandre Zabalza, Professeur des universités et directeur du DU Droit de l’environnement.

?Amphi Ellul – Pôle juridique et judiciaire

⚠ Inscription obligatoire par mail : sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr

