Vous vous êtes déjà demandé comment concilier la réduction des Gaz à Effet de Serre , la croissance économique et le développement humain ? Explorez un avenir durable et prospère avec nous ! Vous vous êtes déjà demandé comment concilier la réduction des Gaz à Effet de Serre, la croissance économique et le développement humain ?

Rejoignez-nous pour une conférence exceptionnelle où Philippe Charlez, l’expert en Questions Énergétiques de l’Institut Sapiens, partagera ses idées sur le sujet.

Aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique est cruciale, mais nous ne pouvons pas ignorer la demande croissante en énergie. Comment trouver l’équilibre entre ces défis ?

Philippe Charlez propose une vision unique : un « développement durable reposant sur une croissance soutenable ». Renoncer à la croissance économique, c’est renoncer au développement humain acquis au fil des siècles.

Rejoignez-nous pour découvrir ses solutions pragmatiques reposant sur une perspective historique et scientifique, étayées par des données incontestables. Ensemble, nous pouvons réduire notre consommation énergétique et décarboner nos infrastructures sans sacrifier notre avenir.

Plongez dans sa dernière œuvre, « Les 10 commandements de la transition énergétique », pour comprendre les enjeux et prendre des décisions éclairées.

Soyez le moteur du changement! Rejoignez-nous à cette conférence incontournable et préparez-vous à relever ce double défi!

