Des biotech dans les étoiles Campus numérique et créatif de IONIS Education Group, 29 novembre 2022, Paris.

Des biotech dans les étoiles Mardi 29 novembre, 09h00 Campus numérique et créatif de IONIS Education Group

sur inscription

Les innovations générées par les missions de la recherche spatiale, les transferts technologiques de tout ce qui est mis au point autour de la vie des spationautes ou de leur environnement.

Campus numérique et créatif de IONIS Education Group 95, avenue Parmentier 75011 PARIS Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Île-de-France

Les innovations générées par les missions de la recherche spatiale, les transferts technologiques de tout ce qui est mis au point autour de la vie des spationautes ou de leur environnement (recyclage, purification de l’eau, conservation des aliments…), bénéficient aussi à la société civile. Santé, environnement, agro-alimentaire, matériaux… de nombreux secteurs peuvent bénéficier de cette recherche spatiale. De nouveaux partenariats émergent pour favoriser ces échanges et mettre en avant l’importance pour la France d’être un acteur engagé dans cette recherche. Les sciences de la vie ou le secteur médical sont particulièrement dans la ligne de mire avec par exemple l’expérimentation en micropesanteur, ou encore toutes les solutions proposées pour préserver la performance des astronautes au sein de l’environnement spatial au niveau de leurs capacités cardiovasculaires, musculaires, et neuro-sensorielles.

Participez à cette conférence sur Twitter avec le hashtag #ConfSupBiotech

PROGRAMME

9h00 -9h30 : Accueil des participants et des intervenants autour d’un café

9h30 -9h35 : Introduction

Présentation succincte de Sup’Biotech et du thème de la conférence par Vanessa Proux, Directrice générale de l’école d’ingénieurs Sup’Biotech.

9h45 – 10h05 : Présentation du projet « Cerebral Ageing »

« Comment envoyer des organoïdes cérébraux dans l’espace ? ». Collaboration entre Sup’Biotech, l’Institut Pasteur et le CNES sous la direction de Frank Yates, directeur de la recherche à Sup’Biotech et de Miria Ricchetti, directrice de recherche et cheffe de groupe à l’Institut Pasteur. Présentation du projet par Lucie Madrange, assistante ingénieure chez Sup’Biotech et Tara Fournier doctorante au sein de l’Institut Pasteur.

10h10 – 11h00 : Quels sont les pistes et les programmes existants autour des sciences du vivant en recherche spatiale et leurs applications dans la société civile ?

Projet SPACESHIP : destiné à faire travailler des écoles d’ingénieurs avec le CNES sur des projets communs. Laure Boyer, Ingénieur biomédical chez MEDES – Institute for Space Medicine and Physiology.

« Vivre dans l’espace, des contraintes physiologiques qui peuvent aider à trouver des solutions pour des situations particulières sur terre (résistance au confinement, sédentarité sévère, œdèmes…) », Guillemette Gauquelin-Koch est responsable des sciences de la vie au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

« Applications des bioprocédés utilisés par MeLISSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) de l’ESA sur terre (lutte contre les îlots de chaleur en métropole, le recyclage des eaux grises en Afrique, recherche sur les environnements artificiels), Claude-Gilles Dussap, professeur du réseau Polytech.

11h00 – 11h20 : Pause – café et networking

11h20 – 12h00 : Histoires d’innovation

Purifier l’air dans un environnement confiné (hôpital, salle de classe, …) », Stéphane Chatenet, dirigeant d’AirInSpace.

« L’Observation de la terre pour un monde plus sûr et plus durable », Giao-Minh Nguyen, Directeur Général et co-fondateur de Promethée.

12h00 – 12h30 : Grand témoin

« Adapter le modèle des biotechs au spatial », Gilles Rabin, Advisor au CNES.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T09:00:00+01:00

2022-11-29T12:30:00+01:00