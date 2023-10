En route vers l’UE avec le Wild Bus ! Campus Michel Serres Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne En route vers l’UE avec le Wild Bus ! Campus Michel Serres Agen, 19 octobre 2023, Agen. En route vers l’UE avec le Wild Bus ! Jeudi 19 octobre, 11h00 Campus Michel Serres Entrée libre La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente avec le Wild Bus de Mouvement Jeunesse Monte de le Son au Campus Michel Serres à Agen le jeudi 19 octobre de 11h à 14h !

L’occasion de découvrir les programmes européens de mobilité pour les jeunes. Stage ou job à l’étranger, études, volontariat, au pair, de nombreuses possibilités sont possibles pour partir à l’étranger. Un stand d’informations sera tenu pour répondre aux questions des jeunes avec des animations ludiques et des goodies à gagner !

Radio Campus 47 sera également présente pour interviewer les jeunes sur place. Campus Michel Serres avenue Michel Serres Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T11:00:00+02:00 – 2023-10-19T14:00:00+02:00

2023-10-19T11:00:00+02:00 – 2023-10-19T14:00:00+02:00 mobilité Europe Détails Catégories d’Évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Campus Michel Serres Adresse avenue Michel Serres Agen Ville Agen Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Campus Michel Serres Agen latitude longitude 44.183401;0.622619

Campus Michel Serres Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/