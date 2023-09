BOURSE AUX VÉLOS CAMPUS Metz, 19 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Tous les vélos en état de fonctionnement sont acceptés : VTT, route, VTC, vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo enfants, …. Tout public

Vendredi 2023-09-19 10:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. .

CAMPUS Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



All bikes in working order are accepted: mountain bikes, road bikes, mountain bikes, city bikes, electric-assist bikes, children’s bikes, etc

Se aceptan todas las bicicletas en estado de funcionamiento: bicicletas de montaña, de carretera, de paseo, de ciudad, con asistencia eléctrica, para niños, etc

Alle funktionstüchtigen Fahrräder werden akzeptiert: Mountainbike, Rennrad, VTC, Citybike, Fahrrad mit Elektrounterstützung, Kinderfahrrad,?

Mise à jour le 2023-09-14 par AGENCE INSPIRE METZ