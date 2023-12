Festival Dahlias et Jardins Campus métier nature Coutances, 31 août 2024, Coutances.

Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-08-31

fin : 2024-09-29

Venez découvrir plus de 300 variétés de dahlias, dont certaines créées par les élèves et les encadrants.

Cueillette de légumes et fleurs et le week-end : expositions, ateliers et animations..

Venez découvrir plus de 300 variétés de dahlias, dont certaines créées par les élèves et les encadrants.

Cueillette de légumes et fleurs et le week-end : expositions, ateliers et animations.

Venez découvrir plus de 300 variétés de dahlias, dont certaines créées par les élèves et les encadrants.

Cueillette de légumes et fleurs et le week-end : expositions, ateliers et animations.

.

Campus métier nature La Quibouquière

Coutances 50200 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Coutances Tourisme