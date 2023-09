Nuit du droit 2023 – Campus Mazier Campus Mazier Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Nuit du droit 2023 – Campus Mazier Campus Mazier Saint-Brieuc, 4 octobre 2023, Saint-Brieuc. Nuit du droit 2023 – Campus Mazier Mercredi 4 octobre, 18h00 Campus Mazier Entrée libre et gratuite À l’occasion de La Nuit du Droit 2023, le mercredi 4 octobre, le Tribunal judiciaire de Saint Brieuc, le CDAD des Côtes d’Armor et l’antenne briochine de la Faculté de droit de l’Université de Rennes, ont le plaisir de vous convier à une soirée ayant pour thème : l’office du juge au cœur des transformations de la justice.

Avec la présence exceptionnelle de Madame Chantal Arens, magistrate honoraire, qui a occupé les fonctions de première Présidente de la Cour de cassation de 2019 à 2022. Chantal Arens Ancienne juge d’instance à Saint-Avold et Metz, jusqu’en 1984, vice-présidente des Tribunaux de grande instance de Thioville, Chartres et Versailles jusqu’à 1989, elle prend la tête de la section de la délinquance astucieuse au sein du pôle financier du parquet de Paris en 1993, avant d’être nommée inspectrice des services judiciaires en 1999, par la suite elle était présidente des Tribunaux de grandes instance, en 2010, première présidente de la Cour d’appel de Paris, en 2019 elle occupe le poste de Présidente de la Cour de cassation, jusqu’en juin 2022. Campus Mazier 2 avenue Antoine Mazier 22000 Saint-Brieuc CEDEX 1 Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.cdad-ca-rennes.fr/les-membres/cdad-22/ »}, {« link »: « https://droit.univ-rennes.fr/antenne-de-saint-brieuc-0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

