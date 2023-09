Spectacle – Happy Mâle Campus Les Sicaudières Bressuire, 18 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.

Happy Mâle – Cie Théâtre au corps – Entre théâtre et danse.

Entre théâtre et danse, autour d’un moment convivial, Happy Mâle nous invite à partager les cheminements de deux ami·es face aux manifestations insidieuses de la domination masculine..

Campus Les Sicaudières

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Born from the merger of Terre de Danses and Eclats de Voix, the Voix & Danses festival cultivates the art of artistic and human encounters, openness and connection with others, in the Bocage Bressuirais.

Happy Mâle ? Cie Théâtre au corps – Between theater and dance.

Between theater and dance, Happy Mâle invites us to share the journey of two friends as they confront the insidious manifestations of male domination.

Nacido de la fusión de Terre de Danses y Eclats de Voix, el festival Voix & Danses cultiva el arte del encuentro artístico y humano, la apertura y el vínculo con los demás, en el Bocage Bressuirais.

Happy Mâle ? Cie Théâtre au corps – Entre teatro y danza.

A caballo entre el teatro y la danza, Happy Mâle nos invita a compartir el viaje de dos amigas que se enfrentan a las insidiosas manifestaciones de la dominación masculina.

Das Festival Voix & Danses, das aus der Fusion von Terre de Danses und Eclats de Voix entstanden ist, pflegt die Kunst der künstlerischen und menschlichen Begegnung, die Offenheit und die Verbindung zu anderen Menschen in der Region Bocage Bressuirais.

Happy Mâle ? Cie Théâtre au corps – Zwischen Theater und Tanz.

Happy Mâle ist eine Mischung aus Theater und Tanz und lädt uns ein, an den Wegen zweier Freunde teilzuhaben, die sich mit den heimtückischen Erscheinungsformen männlicher Dominanz auseinandersetzen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Bocage Bressuirais