Hackathon spécial énergies Campus Les Champs du Possible Châteaudun

Eure-et-Loir

Hackathon spécial énergies Jeudi 17 novembre, 08h30 Campus Les Champs du Possible

Sur inscription

Un challenge collaboratif sur le thème des énergies à Châteaudun ! Campus Les Champs du Possible 2 route du mondoucet, Chateaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Le Campus Les Champs du Possible Xavier Beulin – Village by CA lance un hackathon, le jeudi 17 novembre 2022, en partenariat avec GRDF et Enedis ! ? Venez seul(e) ou à plusieurs pour construire un projet innovant en lien avec les énergies, mais aussi développer de nouvelles compétences et votre réseau ! Le Campus Les Champs du Possible est situé à Châteaudun. C’est un lieu unique, où startups, professionnels, étudiants et institutionnels partagent et créent les innovations de demain. Le Hackathon c’est quoi ?

Un évènement collaboratif et compétitif autour d’une thématique, avec pour objectifs : l’émergence de solutions et de projets innovants. Seul ou en groupe, venez créer, expérimenter et développer les solutions de demain en équipe. Les récompenses : 1er prix : 2000€ et 1 an d’incubation offert*

2ème prix : 750€ et 1 an d’incubation offert*

3ème prix : 250€ et 6 mois d’incubation offert* *sans engagement Au programme

De la matinée : 8h30 : accueil et petit-déjeuner

Rappel de la thématique et du contexte – création des équipes

Phase 1 : brainstorming et sélection des idées

Phase 2 : passer de l’idée au projet

12h30 : repas pris en charge pas le Campus De l’après-midi : Phase 3 : « prototypage » de l’idée

Phase 4 : finalisation du projet et préparation des pitchs

16h00 : pitchs devant le jury

17h00 : remise des prix Pour plus d’informations :

contact@campusleschampsdupossible.com

0674066620

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T08:30:00+01:00

2022-11-17T17:00:00+01:00

Châteaudun Eure-et-Loir