Meeting Démo Produit – Village By CA
Jeudi 23 février, 18h30
Campus Le Champs Des Possibles

Sur inscription

Philippe Vigier, président du Campus Les Champs du Possible – Village by CA, vous convie au meeting de démo produit pour la startup Tract’Moi ce jeudi à 18h30. Campus Le Champs Des Possibles 16 Place Saint-Cyran Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire Le Campus Les Champs du Possible vous convie au meeting de démo pour la startup Tract’Moi. Tract’Moi est une jeune entreprise vendéenne dirigée par ses deux co-fondateurs, Baptiste Cormerais et Clovis Richard. La startup propose des solutions de mobilité destinées aux tracteurs, avec une gamme d’équipements dédiés. Avec Tract’Moi, vous pourrez transporter tous les types de deux-roues, de la trottinette électrique à la moto, en passant par le vélo mais, également des équipements modulables et adaptables selon vos besoins, tels que des coffres de rangement, des bennes, des portes-jerricans, etc. Pour ceux qui se déplacent en quad, une solution de transport est aussi en développement. Rejoignez-nous le 23 février à 18h30 pour découvrir les solutions innovantes proposées par Tract’Moi. Venez rencontrer les co-fondateurs et découvrir comment leur gamme d’équipements peut vous aider à transporter vos deux-roues en toute sécurité et avec facilité. Ne manquez pas cette occasion de vous tenir informés des dernières avancées dans le domaine de la mobilité agricole ! Apéritif en fin de démo ?

