Campus La Salle Troyes Journée Portes Ouvertes Troyes, samedi 17 février 2024.

Campus La Salle Troyes Journée Portes Ouvertes Troyes Aube

Cette grande journée Portes ouvertes concernera toutes les entités du Groupe, à savoir

> L’École,

> Le Collège,

> Le Lycée Général & Technologique,

> Le Lycée Professionnel,

> Le Campus,

> L’Internat.



Venez découvrir l’ensemble de nos formations de la Maternelle au Bac+5 dans différents domaines ! De l’enseignement primaire et secondaire, des études générales et technologiques à l’enseignement supérieur, sous statut étudiant, par alternance ou apprentissage… Le Groupe Saint Joseph La Salle Troyes répondra à toutes vos attentes !



L’ensemble du personnel et des enseignants sera mobilisé pour échanger et vous présenter nos différentes formations et infrastructures.



Plus d’information sur le site internet de l’établissement. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

21, rue du Cloître Saint-Etienne

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@lasalle-troyes.fr

L’événement Campus La Salle Troyes Journée Portes Ouvertes Troyes a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne