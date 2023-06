Bal folk HTW Saarbrücken Campus Hochschule für Technik und Wirtschaft | Saarbrücken Sarrebruck, 18 juin 2023, Sarrebruck.

Bal folk HTW Saarbrücken Dimanche 18 juin, 15h30 Campus Hochschule für Technik und Wirtschaft | Saarbrücken Libre

Liebe Damen und Herren, nous nous retrouvons le dimanche pour danser et toutes les personnes intéressées, les curieux et les passants sont invitées.

Le rendez-vous est fixé à Alt Saarbrücken, place devant la HTW Saar, bâtiment 10, entre la Malstatter Straße et la Hohenzollernstraße. Coordonnées : 49.234902662354436, 6.972606570240057

(L’adresse indiquée sur le site est approximative. Suivez ces coordonnées svp!)

On y danse des danses en cercle, en ligne, en couple et des mixers inspirés des traditions populaires françaises et européennes. Des initiations informelles aux danses peuvent également avoir lieu.

Quelque chose à boire ou à manger est toujours bienvenu, tout comme les musiciens et les personnes qui souhaitent se joindre à nous.

Seulement si le temps est favorable.

Campus Hochschule für Technik und Wirtschaft | Saarbrücken Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken, Allemagne Sarrebruck 66117 Vieux Sarrebruck Communauté régionale de Sarrebruck Sarre [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/644825047169378 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:30:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

