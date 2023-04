Salon de l’apprentissage Campus François d’Assise Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Salon de l’apprentissage Campus François d’Assise, 26 avril 2023, Bordeaux. Salon de l’apprentissage Mercredi 26 avril, 10h00 Campus François d’Assise Inscription gratuite et obligatoire Au programme : 150 formations du CAP au diplôme d’ingénieur, des conférences, de nombreuses offres et des ateliers pour t’aider dans ta recherche de contrat d’apprentissage. Renderz-vous le mercredi 26 avril 2023 de 10h à 16h au Campus François d’Assise – 2, 8 allée Mariane Loir 33800 Bordeaux Contacts 05 56 15 83 40 – contactaspect-aquitaine.fr Inscription gratuite et obligatoire Campus François d’Assise 33800 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/l9y5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00

2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00 apprentissage orientation salon apprentissage bordeaux

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Campus François d'Assise Adresse 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Campus François d'Assise Bordeaux

Campus François d'Assise Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Salon de l’apprentissage Campus François d’Assise 2023-04-26 was last modified: by Salon de l’apprentissage Campus François d’Assise Campus François d'Assise 26 avril 2023 bordeaux Campus François d'Assise Bordeaux

Bordeaux Gironde