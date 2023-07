Visite guidée sur les métiers de la SNCF réseau et de son campus Campus formation SNCF Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Visite guidée sur les métiers de la SNCF réseau et de son campus Campus formation SNCF Bègles Bègles, 15 septembre 2023, Bègles. Visite guidée sur les métiers de la SNCF réseau et de son campus 15 et 16 septembre Campus formation SNCF Bègles Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Visites par petits groupes. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à une visite du site et découvrez tous les metiers spécifiques à la SNCF. Campus formation SNCF Bègles 4 rue radio Londres 40/45, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine Ce campus de formation aux métiers des infrastructures ferroviaires et de la circulation à été inauguré il y a un an. C’est un concentré de technologies et un moyen de valoriser l’intérêt pour ces métiers variés et souvent techniques. Bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 ©SNCF RESEAU Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Campus formation SNCF Bègles Adresse 4 rue radio Londres 40/45, 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Campus formation SNCF Bègles Bègles

Campus formation SNCF Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/