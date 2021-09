Villeneuve-d'Ascq Cité scientifique Nord, Villeneuve-d'Ascq Campus en fête : village de l’économie circulaire Cité scientifique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

L’Université de Lille souhaite accueillir ses primo-arrivants par un mois d’intégration mêlant pédagogie et événements conviviaux. Campus en fête est un moment très attendu et apprécié par l’ensemble des étudiants de l’Université de Lille. Ils mettent à l’honneur les associations étudiantes, les services universitaires et les partenaires. **A cette occasion, un village de l’économie circulaire se tiendra à la cité scientifique le jeudi 9 septembre de 12h à 18h : au programme, vente de meubles, broc’ à vélos avec entre autres, les associations ADAV et Jantes du Nord, friperie et bouquinerie, prêt d’objets, … de quoi bien commencer l’année universitaire !**

