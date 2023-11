Fête des Vins Campus Éducatif et Écologique Saint Philippe Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Fête des Vins Campus Éducatif et Écologique Saint Philippe Meudon, 18 novembre 2023, Meudon. Fête des Vins Samedi 18 novembre, 10h00 Campus Éducatif et Écologique Saint Philippe Entrée libre L’occasion de découvrir une large sélection de vins de France, de champagne, de brasserie, de saumon, de foie gras, de chocolats, d’huîtres et bien d’autres.

La fête propose également une restauration sur place, pour permettre aux visiteurs de se restaurer sur place.

Une occasion idéale pour préparer les fêtes de Noël en famille ou entre amis ! Campus Éducatif et Écologique Saint Philippe 1 rue du Père Brottier 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

vins fête Droits réservés

