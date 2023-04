Défilé Lueur & Élégance 28 Avril 2023 Campus EDHEC, 28 avril 2023, Roubaix.

Défilé Lueur & Élégance 28 Avril 2023 Vendredi 28 avril, 19h45 Campus EDHEC Entrées sur Inscription via un lien. Le prix est à 12€, pour le spectacle et showroom avec buffet. Tous les fonds sont reversés à la Ligue contre le cancer.

Lueur&Elégance est une association étudiante du BBA EDHEC qui, depuis 16 générations, se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, nous avons le plaisir de vous présenter notre événement phare : Notre défilé de mode mettant en scène la beauté et la force des femmes atteintes ou ayant été atteintes du cancer du sein.

Le 28 Avril 2023, Lueur&Élégance vous invite à rejoindre notre cause en participant à la 14ème édition de ce défilé unique en son genre. Au cours de cette soirée, vous aurez la chance de voir défiler des femmes de tous âges, de toutes tailles et de toutes expériences, partageant avec vous leur beauté, leur combat et leur courage. Nous avons décidé de créer un événement unique pour mettre en avant la beauté de ces femmes, pour cela, le défilé sera agrémenté de chorégraphies, de témoignages, et de nombreux intermèdes. Le thème du défilé sera « Perfumed Memories : A Celebration of Fashion, Fragrance, and Elegance ».

Nous sommes fiers de mettre en avant ces femmes, qu’elles soient des survivantes ou des battantes, chacune d’entre elles a une histoire unique à raconter. Le défilé Lueur&Élégance, au-delà du témoignage fort de solidarité et de soutien qu’il représente, est une véritable célébration de la vie, de la force et de la beauté. Nous sommes convaincus que cette soirée vous marquera profondément et qu’elle vous inspirera à soutenir cette cause qui nous est chère.

Le défilé aura lieu au Campus EDHEC de Lille, situé au 24 avenue Gustave Delory, 59057 Roubaix / 372 rue verte, 59170 Croix. Les portes ouvriront à 19h45 pour un début de défilé à 20h30. Après le défilé, vous pourrez profiter d’un cocktail et d’un showroom.

Lueur&Elégance vous invite à venir soutenir cette cause et vivre un moment unique et émouvant. En participant à cet événement, vous contribuez à la recherche contre le cancer du sein et vous permettez également à ces femmes extraordinaires de briller sur scène. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette soirée inoubliable, pleine de beauté et d’émotions.

