Le Campus du Lac, école professionnelle CCI Bordeaux Gironde, vous ouvre ses portes ! Venez découvrir nos formations allant du CAP au BAC+4 accessibles en alternance, formation initiale ou continue dans les domaines : – Restauration – Commerce / Relation clients – Assistanat / Ressources humaines / Assurance – Design d’espaces – Design digital Bonne nouvelle ! Nos entreprises partenaires sont toujours à la recherche de leurs futurs alternants. Rencontrez-nous et bénéficiez de notre réseau d’offres à pourvoir ! Si au contraire vous avez encore des interrogations sur votre orientation, découvrez notre dispositif Prépa-apprentissage ! Sur inscription.

Soirée portes ouvertes : des formations du CAP au BAC+4 et bien plus encore ! Campus du Lac 10 rue René Cassin, bordeaux Bordeaux

2021-09-30T16:00:00 2021-09-30T19:00:00

