« Musiques de Couronnement » : concert Haendel-Mozart Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 Orsay, 4 février 2024 15:00, Orsay.

« Musiques de Couronnement » : concert Haendel-Mozart Dimanche 4 février 2024, 16h00 Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 Entrée : 18€ – Prévente 15€ – Etudiants, demandeurs d’emploi : 9€ – Gratuit jusqu’à 12 ans

Prévente : CESFO (bât. 304), Office de tourisme « Destination Paris-Saclay » à Orsay (01 69 28 59 72)

Billetreduc.com

Vente : sur place avant le concert

Haendel: Coronation Anthems “Zadok the Priest” HWV 258, “Let thy hand be strengthened” HWV 259“, “The King shall rejoice” HWV 260, “My heart is inditing” HWV 261

Tout juste naturalisé sujet britannique, Haendel se voit confier la composition d’hymnes pour le cou-ronnement de George II et de la reine Caroline d’Angleterre (1727). Leur esprit triomphant et exaltant continue d’inspirer et de captiver le public du monde entier. Certains d’entre eux continuent à être utilisés aujourd’hui encore pour chaque nouveau couronnement.

Mozart : Messe du Couronnement (Krönungsmesse) KV 317

Mozart écrivit cette messe à l’âge de 23 ans, sur une commande de l’archevêque Colloredo de Salz-bourg, dans une période difficile. En 1779 il dut rentrer de Paris, après la mort de sa mère et en proie à de sérieux ennuis financiers. Pourtant partout éclatent dans cette partition la joie, la maîtrise et la grâce, et c’est cette œuvre que Salieri choisira de diriger en la présence de Mozart en 1791 pour le couronnement de Léopold II. Actuellement elle est interprétée tous les 15 août en la cathédrale de Salzbourg.

Chœur du Campus Paris-Saclay

Solistes et Ensemble Brasilis

Direction : Samuel Machado

Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 rue des Adèles Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/334066/evt.htm »}, {« type »: « email », « value »: « gadamczewski94@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00