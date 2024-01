Concert orchestre symphonique du campus d’Orsay Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 Orsay, dimanche 21 janvier 2024.

Concert orchestre symphonique du campus d’Orsay Concert Dvorak, Brahms Dimanche 21 janvier, 17h00 Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 15 €, 10 € en prévente, 5 € pour les étudiants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Également sur www.billetreduc.com et à l’office de tourisme d’Orsay.

La Danse hongroise n°5, la plus connue des 21 pièces publiées sous ce nom, a été composée par Brahms en 1866 après une tournée en Allemagne avec Ede Reményi, un ami violoniste, et orchestrée dix ans plus tard par un autre de ses amis, le compositeur et chef d’orchestre Albert Parlow.

Brahms composa sa deuxième symphonie, joyeuse et presque pastorale, pendant l’été 1877 lors d’un séjour en Autriche et elle est reconnue comme une de ses plus belles œuvres.

En 1892, avant de s’embarquer pour le Nouveau Monde, Dvorák partit en tournée en Bohême et en Moravie, accompagné du violoniste Ferdinand Lachner et du violoncelliste Hanuš Wihan qui était un de ses amis. Pour mettre en valeur sa virtuosité, il composa pour lui un « Rondo » brillant et arrangea pour violoncelle et piano une de ses composition intitulée « le silence ». Ces deux œuvres furent orchestrées par Dvorák lui-même et publiées en 1894.

Campus d’Orsay, amphithéâtre Henri Cartan, Bât. 427 rue des Adèles Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France