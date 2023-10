CCI 37 : Salon Objectif Entreprendre Campus des Métiers et de l’Artisanat Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

CCI 37 : Salon Objectif Entreprendre

Vendredi 24 novembre, 09h00
Campus des Métiers et de l'Artisanat

PORTEURS DE PROJETS, CRÉATEURS D'ENTREPRISES, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE VOTRE PROJET, VOTRE ÉTAT D'AVANCEMENT, LE SALON OBJECTIF ENTREPRENDRE VOUS GUIDE DANS LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET.

Cette année, le salon se déroule le vendredi 24 novembre et vous propose un programme riche :

12 conférences

3 ateliers pratiques

12 conférences

3 ateliers pratiques

Des temps forts : rendez-vous experts, village des partenaires, networking

Pour vous inspirer, vous guider, vous challenger sur votre idée / projet.

Préparez votre visite, inscrivez-vous et sélectionnez les conférences et temps forts correspondants à vos besoins et à votre projet.

Campus des Métiers et de l'Artisanat
7 rue joseph cugnot, 37300 Joué-Lès-Tours

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

