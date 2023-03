L’Europe au CFA Campus des Métiers de Saint-Benoit Saint-Benoît Catégories d’Évènement: Saint-Benoît

L’Europe au CFA Campus des Métiers de Saint-Benoit, 1 mai 2023, Saint-Benoît. L’Europe au CFA 1 – 31 mai Campus des Métiers de Saint-Benoit Entrée libre pour les apprentis et le personnel du CFA Tous au long du mois de mai, je vais proposer aux apprentis et personnels du CFA CMA 86, des expositions sur le thème de l’Europe, des plats de différents pays de l’UE (une fois par semaine) ainsi que des quiz sur l’Europe. Sur quatres semaine, près de 1000 jeunes et adultes vont pouvoirs profiter de ces évènements. Campus des Métiers de Saint-Benoit 1 rue de Chantejeau, 86000 Poitiers Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

