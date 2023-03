Le Campus des métiers d’Art de Barbezieux ouvre ses portes Campus des Métiers de Barbezieux, 1 avril 2023, Barbezieux.

Le Campus des métiers d’Art de Barbezieux ouvre ses portes Samedi 1 avril, 09h00 Campus des Métiers de Barbezieux

Au coeur du territoire du Sud Charente, le Campus des métiers de Barbezieux consacre aux métiers d’Art un Pôle d’excellence autour de ses sections BOIS (ébénisterie), PIERRE (Taille de pierre) et METAL (férronnerie d’Art, coutellerie). Poussez les portes de nos ateliers pédagogiques et venez à la rencontre des artisans formateurs et enseignants qui transmettent avec passion leurs savoir-faire d’exception!

Visite des ateliers, démonstrations, initiations à la transformation de la matière, prise en main des outils, exposition de créations réalisées par les apprenants…

Entrez dans l’univers des métiers d’Art, et découvrez des métiers de création hérités de savoir-faire ancestraux, porteurs de sens, à la croisée de la tradition et de l’innovation.

Campus des Métiers de Barbezieux 39 avenue de Vignola 16300 Barbezieux Saint Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

crédit photo: Campus des métiers de Barbezieux