Découvrir les métiers de la réparation auto, moto, carrosserie et parcs et jardins Campus des Métiers 45 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Découvrir les métiers de la réparation auto, moto, carrosserie et parcs et jardins Campus des Métiers 45 Orléans, 20 octobre 2023, Orléans. Découvrir les métiers de la réparation auto, moto, carrosserie et parcs et jardins Vendredi 20 octobre, 09h00 Campus des Métiers 45 L’artisanat a du talent ! Découvrez un atelier complet et dernier cri pour la réparation auto, moto, carrosserie et parc et jardin. Les apprenti·e·s vous attendent pour vous faire la démonstration de leur savoir. Campus des Métiers 45 5 rue Charles Péguy 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T10:30:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T10:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Campus des Métiers 45 Adresse 5 rue Charles Péguy 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Campus des Métiers 45 Orléans latitude longitude 47.900904;1.924111

Campus des Métiers 45 Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/