« Innovation Show by CA », le futur salon de l'Innovation 27 – 29 juin campus de SQY Park

Le nouveau salon de l’Innovation du Groupe Crédit Agricole vous accueillera les 27, 28 et 29 Juin 2023 sur le campus de SQY Park campus de SQY Park 83 Bd des Chênes, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3v2Bfbk »}] Dans cette édition revisitée des 48hTechno, il vous sera proposé un programme encore plus diversifié avec plus de 500m2 de stands et démonstrations, des intervenants de référence sur des thèmes d’actualité innovante, des opportunités de rencontres avec des Experts… sans compter des animations pour vivre des expériences inoubliables ! En savoir plus :

