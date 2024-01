Journées Portes Ouvertes Sorbonne Université Campus de Sorbonne Université Paris, samedi 3 février 2024.

Journées Portes Ouvertes Sorbonne Université Journée Portes Ouvertes Licences Samedi 3 février, 09h30 Campus de Sorbonne Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T09:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

JPO à la Faculté de Santé: de 9h à 13h pour PASS et formations post PASS, au 91 et 105 boulevard de l’Hôpital et de 13h30 à 16h30 pour les formations paramédicales orthoptie – orthophonie – psychomotricité, au 91 boulevard de l’Hôpital

JPO à la Faculté des Sciences et Ingénierie de 13h à 17h, Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu 75005 Paris

JPO à la Faculté des Lettres de 10h à 17h, Campus Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris

Campus de Sorbonne Université Paris Paris Paris Île-de-France