Colo’apprenante du CVIFS – Sport et nature Campus de Saint-Christophe, 24 octobre 2022, Masseube.

Colo’apprenante du CVIFS – Sport et nature 24 – 28 octobre Campus de Saint-Christophe

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Campus de Saint-Christophe 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie

Objectifs généraux

Renforcer les connaissances dans un développement global :

• En s’appuyant sur la découverte de la région et des loisirs locaux à travers et des activités sportives et nautiques ;

• Par une prise en charge de qualité des temps de renforcements ;

• En éveillant la curiosité et l’intérêt chez les enfants.

Favoriser le vivre ensemble au travers du choix des activités et de la mise en place de la vie collective :

• En favorisant des temps de ludiques de partage et d’échange jeunes/ jeunes et jeunes/adultes ;

• En sensibilisant les enfants à une conscience citoyenne ;

• Par la mise en place de règles collectives adéquates.

Organiser les rythmes des activités au sein de la vie quotidienne en fonction des besoins des enfants

• En diversifiant les activités et les modes d’apprentissage

• En mêlant judicieusement les activités physiques et sportives avec la découverte.

A-Outils pédagogiques :

Les outils pédagogiques seront principalement des activité nautiques et aquatiques mais aussi des sensibilisations à l’environnement à l’écologie et au vivre ensemble.

Différents temps d’activité seront mis en place, le matin, l’après-midi et le soir (cf projet d’animation).

B-Activités :

– Activité de plein air : course d’Orientation, Pêche, Randonnée, Jeux Multisport, Equitation.

Le lieu :

Le lieu d’accueil est situé au Domaine de Belliard 32140 Masseube, au Campus-institut de Saint-Christophe, qui se situe à 95km de Toulouse.

Avec son parc paysager de 7 ha et ses nombreuses infrastructures sportives, le Campus propose un large éventail d’activités sportives : football, rugby, équitation, cross fit, escalade, tennis de table, golf, basket…

C- Public et effectifs :

Les enfants sont âgées de 8 à 16 ans. Nous veillerons à respecter la mixité filles / garçons au seins du groupe. L’effectif est de 15 enfants maximum. L’effectif minimum est de 12 enfants.

Les jeunes sont majoritairement issus de quartier prioritaires (QPV) ou des territoires de veille.

D- Les transports :

Le transport des enfants entre Toulouse et le lieu de vie sera assuré avec deux minibus.

E- Budget :

Le budget pour un séjour (5j) pour un enfant est de 450,00 €.

La participation famille est de 3 euros / par enfant / par jour, soit 15 euros pour un séjour.

F- Encadrement du séjour :

L’équipe pédagogique se compose de (tous salariés du Cvifs) :

– 1 Directrice et Assistante sanitaire : Emeline AUDRAIN (Diplômes : licence STAPS, BP JEPS AF, BAFA, PSC1)

– 2 Educateur sportif : Pauline MOREAU et Benoit DEVEY.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:15:00+02:00

2022-10-28T16:30:00+02:00