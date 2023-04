Ca se passe à Rennes : conférence de Daniel Cueff Campus de Rennes Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Ca se passe à Rennes : conférence de Daniel Cueff Campus de Rennes, 17 avril 2023, Cesson-Sévigné. Ca se passe à Rennes : conférence de Daniel Cueff Lundi 17 avril, 14h00 Campus de Rennes Daniel Cueff est l’ancien maire de Langouet en Ille-et-Vilaine et est connu en Bretagne pour son engagement de longue date pour la transition Energétique et Ecologique. Venez écouter la conférence et débattre sur le sujet, salle 310 Campus de Rennes Avenue de la Boulaie, 35576 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T15:30:00+02:00

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Campus de Rennes Adresse Avenue de la Boulaie, 35576 Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Campus de Rennes Cesson-Sévigné

Campus de Rennes Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Ca se passe à Rennes : conférence de Daniel Cueff Campus de Rennes 2023-04-17 was last modified: by Ca se passe à Rennes : conférence de Daniel Cueff Campus de Rennes Campus de Rennes 17 avril 2023 Campus de Rennes Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine