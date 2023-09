Cet évènement est passé Village Étudiant Campus de Poitiers – Bâtiment A2 Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Village Étudiant Campus de Poitiers – Bâtiment A2 Poitiers, 11 septembre 2023, Poitiers. Village Étudiant Lundi 11 septembre, 16h00 Campus de Poitiers – Bâtiment A2 Gratuit, sans inscription Rendez-vous le lundi 11 septembre de 16h à 23h pour découvrir les associations présentes et passer un bon moment. Info Jeunes sera au rendez-vous pour t’informer et répondre à tes questions sur le logement, la mobilité internationale, les jobs… Alors n’hésite pas à venir discuter avec notre équipe ! Diverses animations et activités sont également au programme : jeux, espaces chill, food truck, enchère d’impros par la LUDI Poitiers, escape game “Découvre ton campus” par l’AFEP, paniers bios, plateau radio avec Radio Pulsar, distribution des Packs Color Campus… et plein d’autres surprises ! À partir de 20h30, le duo franco-californien AllttA montera sur scène pour t’offrir un show énergique et visuel, avec des sons électro old school. Des DJ seront également présent·es. Campus de Poitiers – Bâtiment A2 1 allée Jeanne Chauvin, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

