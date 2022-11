Campus de Nuit ! Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Pour cette première édition de Campus de Nuit, tous les habitants d’Aix-en-Provence sont conviés à venir découvrir la richesse culturelle de l’université lors d’une soirée unique.



Cette grande soirée vise à fédérer et à mettre en valeur les créations des étudiants d’Aix-Marseille Université et s’ouvre à tous les genres artistiques dans un esprit festif et chaleureux. Le public sera invité à déambuler à travers les différentes propositions et à découvrir le Campus Schuman comme il ne la jamais vu… Dans le cadre de la Biennale des Arts et de la Culture de la Ville d’Aix-en-Provence, l’Université, en collaboration avec le Théâtre Antoine Vitez, ouvre les portes du Campus Schuman le temps d’une soirée, le jeudi 1er décembre de 18h à 1h. Campus Schuman, Aix-en-Provence 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

