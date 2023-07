Profitez d’une visite à vélo ou rollers d’un campus de médecine Campus de médecine – Place du Corbeau Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Profitez d’une visite à vélo ou rollers d’un campus de médecine 16 et 17 septembre Campus de médecine – Place du Corbeau Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Les modalités vous seront communiquées ultérieurement sur : https://jardin-sciences.unistra.fr/

Entre anatomie, sciences & enseignement, assistez à une visite sportive du site historique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Ce circuit commenté, à vélo ou rollers, suit les traces de la discipline anatomique dans l’espace hospitalier et universitaire du XVe au XXe siècle. Nous irons de la place du Corbeau et à la rue Kirschleger.

Nous verrons l’imbrication de deux grandes institutions médicales strasbourgeoises : l’Hôpital civil de Strasbourg et la Faculté de Médecine de Strasbourg.

Le samedi, la visite se fait à vélo ; le dimanche, à rollers.

Ce circuit vous est proposé par le DHVS, Faculté de médecine de Strasbourg.

Campus de médecine – Place du Corbeau Place du corbeau – Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin Grand Est La place du Corbeau est une place strasbourgeoise entourée de bâtiment à l’architecture locale typique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

La porte de l’hôpital ©Région Grand Est – Inventaire général