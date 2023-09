Venez découvrir nos formations Campus de l’Alimentation Enilia Ensmic Surgères, 11 octobre 2023, Surgères.

Venez découvrir nos formations Mercredi 11 octobre, 14h00 Campus de l’Alimentation Enilia Ensmic

La rentrée est derrière nous, mais si vous n’avez pas encore trouvé votre chemin dans le vaste monde des opportunités, ne vous inquiétez pas !

Le mercredi 11 octobre 2023, de 14h à 17h30, le Campus de l’Alimentation ouvre grand ses portes pour vous offrir une occasion unique de découvrir nos formations dédiées à l’industrie alimentaire et les métiers qui en découlent

Que vous soyez passionné par la nutrition, la technologie alimentaire ou tout simplement curieux de connaître les multiples facettes de ce secteur en constante évolution, notre équipe sera là pour vous guider et répondre à toutes vos questions

Ne manquez pas cette opportunité de trouver votre voie et d’explorer un univers riche en possibilités !

Campus de l'Alimentation Enilia Ensmic 1 rue des Babigeots 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

