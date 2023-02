Les DébaTTeurs : Follow Moi (et vite !) Campus de la Victoire, 23 février 2023, Bordeaux.

Les DébaTTeurs : Follow Moi (et vite !) Jeudi 23 février, 19h00 Campus de la Victoire

Gratuit et sur inscription.

Le jeudi 23 février 2023, de 19h à 21H, l’association Les DébaTTeurs organise une soirée originale sur le thème des réseaux sociaux, intitulée “Follow Moi (et vite!)” !

Campus de la Victoire 3ter Pl. de la Victoire – 33000 Bordeaux Victoire Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Quand le passé et le présent s’entremêlent. Retour au XVIème siècle pour les réseaux sociaux qui passeront la porte de la faculté de la Victoire pour s’inviter dans l’amphithéâtre Gintrac. L’éloquence comme outil de réflexion sur nos usages quotidiens.

Que ce soit par le biais de prises de parole improvisées, de discours, de battle ou encore de rap, tous les formats seront explorés pour aborder le thème des réseaux sociaux.

Interroger l’usage des réseaux de cette manière, mettra en évidence des enjeux cruciaux, tels que le débat avec l’Autre, la reconnaissance sociale, le rapport à son image, le rapport au temps mais également les risques d’addictions, de harcèlement et tant d’autres sujets.

Ces sujets seront abordés avec une dose de légèreté, ce qu’il faut de réflexion, et toujours, beaucoup de conviction.

Au-delà d’une soirée de divertissement, c’est surtout un évènement qui encourage la controverse constructive et le désir de repenser nos rapports à nos écrans, à soi et aux autres.

Alors, suivez vous (et vite!) à la Victoire le jeudi 23 Février pour passer un moment chaleureux, où débats, performances et découvertes seront au rendez-vous !



