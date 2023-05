Objectif Biodiversité Campus de la Transition, 1 juillet 2023, .

Objectif Biodiversité Samedi 1 juillet, 16h30 Campus de la Transition

La gestion écologique pratiquée par le campus favorise les milieux naturels où les espèces sauvages locales ont toute leur place. Un diagnostic écologique réalisé en 2022 par l’association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau (ANVL) a même permis de découvrir plusieurs espèces menacées à l’échelle régionale. Un naturaliste de l’ANVL vous présentera tous ces résultats au cours d’une petite conférence puis de façon pratique et directe, via une sortie nature au sein du Campus il vous fera découvrir la faune et la flore.

Campus de la Transition 2 rue de Salins 77130 Forges Forges 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 06 49 47 39 34 https://campus-transition.org [{« type »: « link », « value »: « https://campus-transition.org/events/journee-decouverte-du-01-juil-23/ »}] Eco-campus de formation aux enjeux écologiques et sociaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

Biodiversité sortie nature