Notre jardinier Timothée, spécialiste en agro-écologie et en permaculture, vous fera découvrir avec des membres de son équipe le design permacole des jardins au cours d’une déambulation dans le potager, la forêt jardin et les différents vergers du domaine de Forges. Cette visite guidée vous permettra de découvrir le projet débuté il y a 4 ans au Campus de la Transition, éco-lieu qui mêle recherche, expérimentation et formation aux enjeux socio-écologiques.

Campus de la Transition 2 rue de Salins 77130 Forges Forges 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 06 49 47 39 34 https://campus-transition.org [{« type »: « link », « value »: « https://campus-transition.org/events/journee-decouverte-du-01-juil-23/ »}] Eco-campus de formation aux enjeux écologiques et sociaux.

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

