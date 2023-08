DECOUVERTE DES OUTILS EDUCATIFS DU CAMPUS Campus de la Réussite Grande-Synthe, 6 septembre 2023, Grande-Synthe.

Chaque mercredi de septembre, le Campus de la Réussite proposera une présentation de l’ensemble de ses outtils éducatifs : ANACOURS – Lü – NEMORA – Métiers 360° ….

Campus de la Réussite Boulevard des Fédérés 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328519505 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/Campusdelareussite campus@ville-grande-synthe.fr Parce que les enfants et jeunes adultes de la ville sont l'avenir, la municipalité porte un projet innovant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T10:00:00+02:00 – 2023-09-06T16:00:00+02:00

2023-09-27T10:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:00:00+02:00

Education

Campus