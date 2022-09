Atelier Danse + Réalité augmentée/mixte Campus de la Doua Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Atelier Danse + Réalité augmentée/mixte Campus de la Doua, 13 octobre 2022, Villeurbanne. Atelier Danse + Réalité augmentée/mixte 13 et 15 octobre Campus de la Doua Expérimentez l’ensemble des étapes de la création d’une danse en réalité augmentée, puis en réalité mixte ! Campus de la Doua 20 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Les chercheurs se mobilisent pour vous faire découvrir le monde fascinant de la Science, toutes les sciences ! Animations gratuites, accessibles à tous partout dans Villeurbanne et le Rhône. Pour sa 31e édition, la Fête de la science s’installe en force sur le territoire de Villeurbanne. Les laboratoires, bibliothèques, associations, musées ou autres acteurs socioculturels vous donnent rendez-vous du 7 au 17 octobre pour découvrir le vaste monde des sciences et sa grande diversité : environnement, histoire, biologie, écologie… Dans ce cadre, la Cie organisera et animera deux évènements qui permettront au public de découvrir le concept de réalité augmentée au travers de jeux dansés ! Dans le cadre de Campus en Fête, la Cie propose un atelier « danse & réalité augmentée / mixte » qui vous propose d’expérimenter l’ensemble des étapes de la création d’une scène chorégraphique en réalité augmentée, puis en réalité mixte : imaginez une courte danse, créez-la, faites surgir votre hologramme dans l’espace réel, puis dansez avec lui !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T10:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Campus de la Doua Adresse 20 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne Croix-Luizet Ville Villeurbanne lieuville Campus de la Doua Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Campus de la Doua Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Atelier Danse + Réalité augmentée/mixte Campus de la Doua 2022-10-13 was last modified: by Atelier Danse + Réalité augmentée/mixte Campus de la Doua Campus de la Doua 13 octobre 2022 Campus de la Doua Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon