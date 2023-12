Visite de la nouvelle année Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Visite de la nouvelle année Campus de Beaulieu Rennes, 20 janvier 2024, Rennes. Visite de la nouvelle année Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Campus de Beaulieu Visite de la nouvelle année > Visites libres de 14h30 à 17h30

Galerie de Zoologie, Musée de Géologie, Toiles de Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut, Galerie des Instruments Scientifiques, Breizh Arboretum.

> Visites en Langue des Signes des toiles de Toiles de Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut

► Samedi 20 janvier de 14h30 à 17h30

Gratuit / Plan d'accès : https://bit.ly/PlanCollections > Découvrir le patrimoine de l'Université de Rennes Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES

