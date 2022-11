Cyber Éco IDF Campus Cyber- Paris La Défense, 28 novembre 2022, Puteaux.

Journée de sensibilisation et d’expérimentation sur les cyberattaques pour les entreprises et les collectivités franciliennes.

Campus Cyber- Paris La Défense 5 rue Bellini, 92800, Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Ministère de l’Économie, la Préfecture de la Région Île-de-France, l’ANSSI, le Campus Cyber, la région Îlede-France et la CCI Paris IDF proposent une journée de sensibilisation et d’expérimentation sur les cyberattaques pour les entreprises et les collectivités franciliennes.

L’événement Cyber Eco IDF, se tiendra sur la journée du lundi 28 novembre au sein du Campus Cyber le lieu totem de la Cyber Sécurité qui rassemble les principaux acteurs nationaux de la sécurité informatique.

Objectifs

Sensibiliser les entreprises et les collectivités aux risques cyber

Mettre en avant des solutions innovantes

Proposer des démonstrations et des mises en situation (espace VR, salle immersive)

Présenter des métiers et parcours de formations

Programme

9h – 18h : Conférences pour sensibiliser les entreprises et les collectivités sur diverses thématiques telles que l’état de la menace, l’innovation dans le numérique, le stockage des données ou encore la formation, animées par des acteurs publics et privés (ANSSI, DGSI, Banque Postale, Ecole 2600 et autres)

Ateliers d’immersion afin d’expérimenter les solutions pour se protéger et se développer, animés par des experts du domaine de la cybersécurité



