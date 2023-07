Visite guidée du Campus Condorcet Campus Condorcet Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Visite guidée du Campus Condorcet

Samedi 16 septembre, 10h00
Campus Condorcet
Entrée libre, gratuit

Parcourez le cours des Humanités, véritable colonne vertébrale du site. Portés par cet axe central et guidés par les équipes du projet, découvrez les bâtiments, depuis le Centre de colloques, au sud, jusqu'à la résidence étudiante Alpha, au nord. Que ce temps de découverte soit propice à l'échange et à la rencontre !

Campus Condorcet
Place du Front populaire 93210 Aubervilliers
Aubervilliers 93210 Seine-Saint-Denis
Île-de-France

Un campus international pour répondre aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIe siècle. Le Campus Condorcet dote les sciences humaines et sociales d'une nouvelle infrastructure de recherche et de formation à la recherche, comportant l'ensemble des installations nécessaires à la réussite des étudiants comme au succès des chercheurs…

Métro 12 / RER B / Bus : 139,153, 239, 302, 512 / Stations Vélib'

