Campus Circus Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Campus Circus Dinard, 1 juillet 2022, Dinard. Campus Circus

Parc de Saint Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

2022-07-01 10:00:00 – 2022-07-01 16:00:00 Dinard

Ille-et-Vilaine Dans le cadre de la formation Campus 2023, les apprentis du Campus Sport Bretagne organisent un événement autour des arts du cirque. Ateliers de jonglage, d’équilibre, d’acrobaties, de jeux collectifs, de force, de création (maquillage, dessin, craie) ; il y en a pour tous les goûts. Gratuit, Vendredi 1er juillet 2022 – de 10h à 16h – Parc de Saint Enogat +33 6 76 90 09 34 http://www.ville-dinard.fr/agenda/campus-circus Dans le cadre de la formation Campus 2023, les apprentis du Campus Sport Bretagne organisent un événement autour des arts du cirque. Ateliers de jonglage, d’équilibre, d’acrobaties, de jeux collectifs, de force, de création (maquillage, dessin, craie) ; il y en a pour tous les goûts. Gratuit, Vendredi 1er juillet 2022 – de 10h à 16h – Parc de Saint Enogat Dinard

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Parc de Saint Enogat Dinard Ille-et-Vilaine Ville Dinard lieuville Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Campus Circus Dinard 2022-07-01 was last modified: by Campus Circus Dinard Dinard 1 juillet 2022 Parc de Saint Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine