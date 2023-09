Participez à la journée de formation « Evénements Festifs Responsables » Campus Centre Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Participez à la journée de formation « Evénements Festifs Responsables » Campus Centre Rennes, 24 octobre 2023, Rennes. Participez à la journée de formation « Evénements Festifs Responsables » Mardi 24 octobre, 09h00 Campus Centre Les places sont limitées Les membres d’asso étudiante ou de BDE sont formés pour organiser des événements festifs responsables ! Découvrez le programme ici La prochaine session de formation aura lieu le 24 octobre de 9H à 16H30 sur le campus centre (2 rue du Thabor) en salle du conseil. Pour vous inscrire : cliquez ici NB : pour les étudiant.e.s de l’université de Rennes (ex-Rennes 1), cette formation correspond au « badge EFR » qu’il faut obtenir pour pouvoir demander ensuite des fonds FSDIE pour l’organisation de votre événement. Campus Centre Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://filesender.renater.fr/?s=download&token=0fd4d47c-766c-41ee-9851-c8efc98ea5bc »}, {« link »: « https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/333263?lang=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:30:00+02:00

