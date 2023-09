Formation Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) Campus Centre Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Formation Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) Campus Centre Rennes, 9 octobre 2023, Rennes. Formation Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) 9 et 16 octobre Campus Centre Cette formation vise à former des secouristes capables : de mieux repérer les troubles en santé mentale,

d’adopter un comportement adapté,

d’informer sur les ressources disponibles,

d’encourager à aller vers les professionnels adéquats

et, en cas de crise, d’agir pour relayer au service le plus adapté. Les étudiant.e.s de l’Université de Rennes (Droit – Sciences Po – Administration publique – Philosophie ; Economie – Gestion ; Santé ; Sciences ; Technologie (IUT) ; Ingénierie), des établissements composantes (EHESP site de Rennes, Sciences Po Rennes, INSA Rennes, ENSCR, ENS Rennes), des établissements associés (Université Rennes 2, Institut agro Rennes-Angers site de Rennes, ENSAI) et de l’ENSAB, de l’EESAB et de Centralesupelec peuvent bénéficier gratuitement d’une formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM). Il est important de préciser que cette formation n’est ni un atelier thérapeutique, ni un cours de psychologie. Pour pouvoir assister à cette formation, il est impératif d’être majeur.e. Pour rappel, la présence aux deux journées de formation est obligatoire pour se voir délivrer son attestation de secouriste PSSM. Pour vous inscrire à la prochaine session organisée les lundis 9 et 16 octobre de 9H-12H30 et 13H30-17H : cliquez ici Campus Centre Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://sse.univ-rennes.eu/actualites/nouvelle-session-de-formation-pssm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T09:00:00+02:00 – 2023-10-09T17:00:00+02:00

