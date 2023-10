Colloque « Fides et ratio, 25 ans après » Campus Carnot Lyon, 9 novembre 2023, Lyon.

Colloque « Fides et ratio, 25 ans après » 9 et 10 novembre Campus Carnot Sur inscription. Gratuit.

Du jeudi 09 novembre 2023 à 09h00 au vendredi 10 novembre 2023 à 17h00 au Campus Carnot – 69002 Lyon

Ce colloque est porté par des enseignants chercheurs du pôle Philosophie, Théologie et Sciences religieuse de l’UR Confluences (Université Catholique de Lyon). Il entend faire dialoguer la philosophie et la théologie autour d’une thématique qui leur est commune : l’articulation de la raison et de la foi. Il est organisé en partenariat avec le studium des frères de saint Jean et les Dominicains.

Il poursuit un triple objectif :

(1) Célébrer l’anniversaire de l’encyclique de Jean Paul II, Fides et Ratio, publiée le 14 septembre 1998

(2) Interroger la réception du texte et sa portée dans le contexte théologique contemporain

(3) Actualiser les tâches et défis de la théologie dans un contexte radicalement nouveau et à la lumière des axes donnés par le pape François (dialogue, fraternité, maison commune…).

Pour ce faire, le colloque se déploie en quatre demi-journées :

(1) Une mise en perspective, voire en tension à partir d’un exposé sur la pensée paulinienne (F. Lestang) et des défis actuels de la connaissance théologique (M. Sabathé).

(2) Une réflexion sur « l’esprit croyant » à partir de la contribution de Robert Cheaib et d’une illustration fournie par trois jeunes chercheurs

(3) Une mise en perspective théologique et historique de l’articulation entre intelligence et révélation mettant en dialogue la théologie médiévale et la pensée contemporaine (C. de Belloy ; H. Donneaud)

(4) Un exposé des défis actuels de la théologie : Théologie et fraternité ; théologie dialogique ; les questionnements actuels des progrès de la science à l’intelligence humaine ; pour une théologie de la transformation de l’Eglise.

Les débats ainsi menés doivent permettre d’offrir une nouvelle vision de l’articulation entre Fides et Ratio. (E. Gabellieri). L’articulation de la vie, de l’intériorité et du dialogue ouvrirait-elle un chemin ?

Informations complémentaires disponibles sur le site de l’Université Catholique de Lyon : https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/fides-et-ratio-25-ans-apres/

Programme complet (PDF) : https://www.ucly.fr/wp-content/uploads/2023/10/programme-colloque.pdf

Campus Carnot 23, place Carnot 69286 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 32 50 63 »}] [{« link »: « https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/fides-et-ratio-25-ans-apres/ »}, {« link »: « https://www.ucly.fr/wp-content/uploads/2023/10/programme-colloque.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T17:00:00+01:00

2023-11-10T09:00:00+01:00 – 2023-11-10T17:00:00+01:00

colloque philosophie

UCLY Lyon Catholic University